شاهد| «داعش» يهدد بقتل فنانة سعودية لهذا السبب

شيماء مصطفى

بعد أن أثار مسلسل «غرابيب سود» ضجة كبيرة بين المشاهدين، محققًا نسب مشاهدات كبيرة، حيث يفضح خبايا وأسرار تنظيم «داعش» الإرهابي غير المُعلنة.

وردًا على عرض المسلسل قالت الفنانة السعودية، أسيل عمران، التي تشارك في بطولة المسلسل إنها تلقت تهديدات من تنظيم «داعش»، حيث هددوها بالقتل.

وردًا على تلك التهديدات أوضحت عمران، خلال استضافتها في برنامج «تفاعلكم»، المذاع على شاشة «العربية»، أنها لا تهتم بالأخبار المتداولة التي تفيد بتهديد التنظيم الإرهابي لفريق المسلسل، الذي يسلط الضوء على الحياة اليومية لدى التنظيم المتطرف.

ويشارك في مسلسل «غرابيب سود» عشرات الفنانين والنجوم من 7 دول عربية في دراما تحارب تنظيم «داعش» الإرهابي، بالغوص في طريقة تجنيد أنصاره، وإقناعهم بأفكاره المتطرفة، عبر عمليات غسيل مخ يتولاه عناصر معينة به.

ويشارك فى العمل من مصر سيد رجب، دينا، سمر علام، ورامز أمير، ومن سوريا محمد الأحمد، ومن السعودية راشد الشمرانى، يعقوب الفرحان، مروة محمد، وأسيل عمران.

ويستعين المسلسل من العراق بالممثل عزيز خيون، ومن الكويت مرام البلوشى، سارة محمد، ومنى شداد، ومن تونس فاطمة ناصر، وأيمن مبروك، ومن لبنان جو طراد، وليزا دبس، والمسلسل يحمل توقيع 3 مخرجين، حسام الرنتيسى، حسين شوكت، وعادل أديب.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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