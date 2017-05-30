في ذكرى وفاة «عمر خورشيد».. مازلت وفاته لغز كبير وشهادة مديحة كامل تثبت أن الحادث كان مدبرًا

شيماء مصطفى

قامت الفنانة الاستعراضية شريهان، بأحياء الذكرى الـ 36 لوفاة شقيقها الموسيقار الراحل عمر خورشيد، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلقت:” فضلاً لا أمــراً .. أتمنى عليكم الدعاء لأخي المغفور له بإذن الله تعالى عمر خورشيد”.

أثار حادث وفاة خورشيد الجدل الكبير حين وقوعها، حيث انه في عام 1981 تعرض عمر خورشيد لحادث سيارة مروع في نهاية شارع الهرم بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، حيث كانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا، والممثلة مديحة كامل، وترددت الأقاويل بأن هذا الحادث كان مدبرًا؛ لا سيما أن زوجته ومديحة كامل شهدتا أمام النيابة بأنهما وهم في طريقهم للمنزل تعرضوا لمطاردة سيارة غامضة لم تتركهم إلا بعد أن تأكد صاحبها أن عمر خورشيد اصطدم بعمود الإنارة.

وأقاويل أخرى أنه كان مدبرا من قبل مسئول سياسي كبير في هذا الوقت لوقوع ابنته الصغرى في حب خورشيد، وقيل أيضاً أن أحد المنظمات الفلسطينية قتلته لأنها قررت قتل كل من ذهب مع السادات لواشنطن لتوقيع مبادرة السلام المصرية الإسرائيلية وقد قام عمر خورشيد بالعزف علي الجيتار في البيت الأبيض وقد اغتيل بالفعل كلا من عمر خورشيد ويوسف السباعي والسادات نفسه.

تزوج عمر خورشيد عدة مرات أولها كانت من أمينة السبكي عام 1971 والتي ظهرت معه في برنامج «سينما القاهرة»، من تقديم ناهد جبر، ولكن الزواج لم يستمر لأكثر من عام وانتهى بالانفصال عام 1972.

ثم تزوج بعد ذلك في نفس العام من الفنانة ميرفت أمين، ولكن هذا الزواج أيضًا لم يستمر طويلا وحدث الطلاق عام 1973، تلا ذلك زواجه من سيدة أعمال لبنانية اسمها دينا عام 1977، واستمر زواجهما حتى وفاته، إلا أنه تزوج عليها الممثلة مها أبو عوف في بداية عام 1981 قبل شهور قليلة من وفاته، وكانت مها حاملاً في شهرها الرابع حينما تُوفي عمر، لكنها أجهضت، وبذلك لم يكن لعمر أي أولاد.

لم يتزوج عمر خورشيد من هويدا ابنه الفنانة صباح و لكنها تزوجت من أحمد خورشيد و لعل تشابه الأسماء هو ما أحدث الخلط.

وُلد عمر خورشيد في 9 أبريل 1945، في أسرة فنية عريقة، فوالده أحمد خورشيد هو أستاذ التصوير السينمائي، وكانت تربطه علاقات عديدة بنجوم السينما وكبار الشخصيات في الوسط الفني والكتاب والأدباء والمثقفين ورواد الموسيقى.

أما والدته عواطف هاشم فكانت من سيدات المجتمع وقيل عنها أنها كانت جميلة جدًا، وقد انفصلت عن والده وعمر في سن صغيرة.

عمر له شقيقة واحدة هي جيهان، وأختين غير أشقاء من والدته منهما الفنانة شريهان، كما لديه أربعة إخوة ذكور من والده وأخت واحدة توفيت منذ سنوات في حادث سيارة.

وكان البعض يعتقد أن اعتماد خورشيد هي والدة عمر ولكن الحقيقة أنها كانت زوجة والده، ولم يعش معها إلا فترة قصيرة جداً من طفولته، حيث انتقل بعدها ليعيش مع والدته.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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