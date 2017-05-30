كتب ــ محمود مصطفى:

زار وفد من الأزهر الشريف رفيع المستوى على رأسه الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، مصابي حادث المنيا بمستشفي معهد ناصر، ورافقه كل من الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد.

واطمأن شومان، على حالة المصابين وأبلغهم دعوات شيخ الأزهر لهم بتمام الشفاء.

قال وكيل الأزهر، الأعمال الإرهابية هي محاولات بائسة ويائسة الهدف منها إحداث خلل أمني وإيقاع فتنة بين المسلمين والمسيحين، وتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الأديان السماوية، موضحًا أن الدين الإسلامي والدين المسيحي كلاهما دين الرحمة والتسامح والتعاون والتعايش بين البشر جميعًا.

وأضاف شومان أن حادث المنيا يؤلمنا جميعًا، ومن واجبنا كجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الواحد مسلمين ومسيحيين، أن نقدم المواساة ونكون مع إخواننا وشركائنا في الوطن، للتعبير عن رفضنا التام لهذه الأحداث الإرهابية، ونكون بجوارهم جنبًا إلي جنب في هذه الظروف.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الزيارة تؤكد علي دور الأزهر وحضوره في مواجهة الإرهاب، من خلال مشاطرة أشقائنا في الوطن لمصابهم هذا، موضحًا أننا جميعًا في مواجهة الإرهاب وأنه لن يؤثر علي استقرار ووحدة الوطن.

وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد، إن الحادث الخسيس ألم وأضر بمصر كلها، ولكن المسلمين والمسيحيين علي قلب رجل واحد، لافتاً إلى أن هذه المحاولات الخبيثة لا تؤثر بشيء علي وحدتنا، بل تؤدي إلي زيادة الترابط والقوة بين المصريين جميعًا.