بعد عام من وفاتها.. سيدة تُعد طعام الإفطار لزوجها أول أيام رمضان

شيماء مصطفى

فوجئ رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمنشور كتبه أحد المستخدمين ينعي فيه زوجته والتي توفيت منذ عام تقريبًا، وذلك وفقًا لما كتبه عبر حسابه.

ونشر الزوج ويُدعى أحمد خليفة صورة لأطباق من الطعام على مائدته في أول أيام شهر رمضان المبارك مدعيًا ان زوجته هي من طهته له قبل وفاتها قبل أكثر من عام كامل.

نعى «خليفة» زوجته الراحلة، معتذرا عن عدم تناوله الإفطار بجانب قبرها وكان قد قرر بعد وفاتها ألا يتناول طعاما حفظته له ليتناوله عندما لا تكون موجودة في المنزل مقررا أن يخرجه ويتناوله أول أيام رمضان ليكون قد تناول من طعام طهته بيدها.

وقد أثار الموقف على إعجاب الكثيرين، وكان للبعض رأي بأن الطعام فسد، فيما قال البعض الآخر: إنه ربما كان مجمدا كل تلك الفترة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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