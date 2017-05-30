محافظ الدقهلية: صرف 240 مليون جنيه للمقترضين ببرنامج "مشروعك"

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، صرف 240 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج "مشروعك".

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المشروعات التي جرى تنفيذها في إطار برنامج مشروعك بلغت 4650 مشروعًا إنتاجيًّا وخدميًّا واستثماريًّا وفرت 12 ألف فرصه عمل، مشيرًا إلى أن الدقهلية أصبحت من المحافظات الخمس المتميزة في تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية.

وقال الشعراوي: "إن هناك سعيًا دائمًا من قِبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات، وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج، موجهًا مسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة".