أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

شاهد| مذيعة بـ «الجزيرة» تتعرض لفضيحة على الهواء

Google+ Print
شاهد| مذيعة بـ «الجزيرة» تتعرض لفضيحة على الهواء شاهد| مذيعة بـ «الجزيرة» تتعرض لفضيحة على الهواء

تعرضت مذيعة بقناة الجزيرة القطرية لموقف محرج على الهواء، وذلك أثناء قراءتها لنشرة الأخبار وتناولها لخبر من اليمن.

وأثناء قراءة محتوى الخبر الذي يتضمن افتتاح رئيس الوزراء اليمني «بن دغر» لمبنى المؤتمرات في مدينة عدن، وبدلا من نطق كلمة “المؤتمرات” نطقتها “المؤامرات” إلا أنها عادت وتداركت الأمر.

 

ويُذكر أن فضائية الجزيرة تعددت سقطاتها في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت عدة مواقع إخبارية قطرية أن موقع الجزيرة الإلكتروني قد تم اختراقه أيضًا وأنه لم يعد يعمل في دولة الإمارات وفي بعض الدول التي تستخدم خوادم متصلة بشركة «اتصالات» الإماراتية.

ويبدو أن تلك الشائعة قد بينت كذب القطرية بشأن عملية الاختراق، حيث أن موقع الجزيرة لم ينقطع بثه طوال الفترة التي أعلنوا فيها أن الموقع تم اختراقه.

وبالرغم من توقف عمل الموقع بشكل جزئي عبر خوادم معينة إلا أن الموقع كان يعمل بشكل طبيعي مما يؤكد كذب التصريحات القطرية بشأن عملية الاختراق من الأساس.

وتداول بعض المواقع أنباء عن حظر دولة الإمارات العربية موقع وقناة الجزيرة وشن هجوم عنيف من قبل بعض الشخصيات الإماراتية على قناة الجزيرة.

 

 

 

المصدر : مباشر 24

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
يسار ألمانيا يطالبون الحكومة بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد ترامب

يسار ألمانيا يطالبون الحكومة بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد ترامب

خطة البرلمان تطالب الحكومة بالعمل على خفض الدين الداخلى والخارجي

خطة البرلمان تطالب الحكومة بالعمل على خفض الدين الداخلى والخارجي

الحكومة تغازل النقابات المستقلة بعد تهديدات منظمة العمل الدولية

الحكومة تغازل النقابات المستقلة بعد تهديدات منظمة العمل الدولية

«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة

«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة