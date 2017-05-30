شاهد| مذيعة بـ «الجزيرة» تتعرض لفضيحة على الهواء

شيماء مصطفى

تعرضت مذيعة بقناة الجزيرة القطرية لموقف محرج على الهواء، وذلك أثناء قراءتها لنشرة الأخبار وتناولها لخبر من اليمن.

وأثناء قراءة محتوى الخبر الذي يتضمن افتتاح رئيس الوزراء اليمني «بن دغر» لمبنى المؤتمرات في مدينة عدن، وبدلا من نطق كلمة “المؤتمرات” نطقتها “المؤامرات” إلا أنها عادت وتداركت الأمر.

ويُذكر أن فضائية الجزيرة تعددت سقطاتها في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت عدة مواقع إخبارية قطرية أن موقع الجزيرة الإلكتروني قد تم اختراقه أيضًا وأنه لم يعد يعمل في دولة الإمارات وفي بعض الدول التي تستخدم خوادم متصلة بشركة «اتصالات» الإماراتية.

ويبدو أن تلك الشائعة قد بينت كذب الحكومة القطرية بشأن عملية الاختراق، حيث أن موقع الجزيرة لم ينقطع بثه طوال الفترة التي أعلنوا فيها أن الموقع تم اختراقه.

وبالرغم من توقف عمل الموقع بشكل جزئي عبر خوادم معينة إلا أن الموقع كان يعمل بشكل طبيعي مما يؤكد كذب التصريحات القطرية بشأن عملية الاختراق من الأساس.

وتداول بعض المواقع أنباء عن حظر دولة الإمارات العربية موقع وقناة الجزيرة وشن هجوم عنيف من قبل بعض الشخصيات الإماراتية على قناة الجزيرة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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