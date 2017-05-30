احذر .. من استخدام « الشطاف» في نهار رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن العلماء اختلفوا في حكم دخول الماء أثناء الاستنجاء في الدبر هل يفسد الصوم أم لا؟.

وأوضح الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل دخول الماء أثناء الاستنجاء في الدبر يفسد الصوم؟» أن بعض العلماء قال يفسد الصيام وبعضهم خالف ذلك.

وكان الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، قد ذكر أن العلماء اختلفوا في حكم استخدام شطاف حمام في نهار رمضان على رأيين.

وأوضح «وسام»، في فتوى له، أن أصحاب الرأي الأول، قالوا: «إنه مثل الحقنة الشرجية وإن دخول الماء من فتحت الشرج يفطر الصائم»، أما الرأي الثاني: «فهو لا يفسد الصيام».

كما أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الصوم يفسد بوصول الماء إلى الجوف -المعدة- من المنافذ الثلاثة المفتوحة «الفم والأنف وفتحة الشرج».

وأوضح «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن شطاف الحمام الذي يوجه وهو يضخ الماء إلى محل الخارج ليزيل النجاسة، فلا شيء فيه، لأن ذلك يتم على ظاهر المخرج، ولا يصل الماء منه إلى الجوف.

وأضاف: أن استخدام الشطاف ليس كالحقنة الشرجية لأن الماء لا يصل الماء إلى الجوف، ناصحا من يستخدمه بأن يكون تدفق المياه على كثيف وألا يكثر من الاستخدام أثناء الغسل.