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إصابة عامل حاول إنقاذ نجلة شقيقه من الاغتصاب بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إصابة عامل حاول إنقاذ نجلة شقيقه من الاغتصاب بالشرقية

04:38 م الثلاثاء 30 مايو 2017

إصابة عامل حاول إنقاذ نجلة شقيقه من الاغتصاب بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب عامل، من قرية "النكارية" التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بطعنة غائرة بالصدر؛ إثر تصديه لعامل حاول التعدي جنسيًّا على نجلة شقيقه.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول المدعو "نور.ح.ش.الـ"، 17 عامًا، عامل، مقيم بقرية "النكارية" التابعة لمركز الزقازيق، مصاب بجرح طعني غائر بالناحية اليسرى من صدره واسترواح هوائي.

بالانتقال وسؤال والد المجني عليه، اتهم المدعو "أحمد.الـ.ع.إ" 18 عامًا، عامل، بالتعدي على نجله وإصابته؛ بسبب محاولة المتهم التعدي جنسيًّا على نجلة شقيق المصاب، الطفلة "أ.س"، 3 سنوات، وحينما عاتبه المجني عليه قام المتهم بطعنه في صدره.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 28846 جنح المركز لسنة 2017.

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