ماكرون يعزي السيسي في حادث المنيا.. ويعرب عن تضامن بلاده مع مصر
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
كتب- محمد قاسم:
تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة المنيا يوم الجمعة الماضي، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
وأكد الرئيس الفرنسي، إدانة بلاده التامة لهذا العمل الإرهابي الخسيس، ووقوف فرنسا، حكومة وشعبًا، مع مصر وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب الأسود الذي أصبح يهدد العالم بأسره- حسبما أكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقد أعرب الرئيس من جانبه عن تقديره لحرص الرئيس "ماكرون" على تقديم التعازي في ضحايا حادث المنيا، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من قوة وعمق العلاقات التي تربط بين البلدين.
كما أكد الرئيس أن هذا الحادث أكد مرة أخري أهمية تعزيز وتكثيف الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الشعب المصري سيواصل مسيرته الشجاعة للتصدي لقوى الظلام والإرهاب، وأن مصر لن تتردد في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها من خطر الإرهاب أينما وجد.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الوضع في ليبيا، وسبل الدفع قدماً بالعملية السياسية هناك بما يعيد الاستقرار إلى الأراضي الليبية ويحفظ وحدتها ومؤسساتها الوطنية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
برلماني لـ"عبدالعال": "والله بنخاف نروح دوائرنا بسبب الأسعار"
-
حقوقي: الدولة تخلت عن قوتها الناعمة بالموافقة على قانون الجمعيات الأهلية
-
شكر: العمل الأهلي سيتراجع الفترة القادمة بعد إصدار قانون الجمعيات
-
أبو حامد: إصدار قانون الجمعيات الأهلية أكبر رد على المزايدين
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"سحلية رامز" تفاجئ مصطفى خاطر وتثير رعبه - فيديوفنون
-
مصادر ملاحية: الخطوط الفرنسية تلغي رحلتها من باريس للقاهرة لظروف التشغيلأخبار
-
قناة فضائية تهدد بوقف مسلسل "كفر دلهاب" لهذا السببفنون
-
تفاصيل إصابة نائب مأمور قسم الصف بـ3 طعناتأخبار
-
ننشر أسماء المتهمين بقتل الطفل "يوسف" في ميدان الحصري: ضابط ونجل نائبأخبار
-
هل وقع فريق "رامز تحت الأرض" في خطأ أثناء تصوير مقلب "خاطر"؟ - فيديوفنون