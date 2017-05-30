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ماكرون يعزي السيسي في حادث المنيا.. ويعرب عن تضامن بلاده مع مصر

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مصراوي Masrawy

ماكرون يعزي في حادث المنيا.. ويعرب عن تضامن بلاده مع

04:45 م الثلاثاء 30 مايو 2017

ماكرون يعزي السيسي في حادث المنيا.. ويعرب عن تضامن بلاده مع مصر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتب- محمد قاسم:

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة المنيا يوم الجمعة الماضي، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد الرئيس الفرنسي، إدانة بلاده التامة لهذا العمل الإرهابي الخسيس، ووقوف فرنسا، حكومة وشعبًا، مع مصر وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب الأسود الذي أصبح يهدد العالم بأسره- حسبما أكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقد أعرب الرئيس من جانبه عن تقديره لحرص الرئيس "ماكرون" على تقديم التعازي في ضحايا حادث المنيا، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من قوة وعمق العلاقات التي تربط بين البلدين.

كما أكد الرئيس أن هذا الحادث أكد مرة أخري أهمية تعزيز وتكثيف الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الشعب المصري سيواصل مسيرته الشجاعة للتصدي لقوى الظلام والإرهاب، وأن مصر لن تتردد في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها من خطر الإرهاب أينما وجد.

وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الوضع في ليبيا، وسبل الدفع قدماً بالعملية السياسية هناك بما يعيد الاستقرار إلى الأراضي الليبية ويحفظ وحدتها ومؤسساتها الوطنية.

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