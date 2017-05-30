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يسار ألمانيا يطالبون الحكومة بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد ترامب

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مصراوي Masrawy

يسار ألمانيا يطالبون بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد

04:54 م الثلاثاء 30 مايو 2017

يسار ألمانيا يطالبون الحكومة بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد ترامب

ترامب

برلين (د ب أ)

طالب رئيس حزب اليسار الألماني بيرند ريكسنجر من الائتلاف الحكومي في ألمانيا انتهاج "سياسة واضحة المعالم" ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ريكسنجر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء: "إذا لم يكن يراد للمعارضة الألمانية ضد ترامب أن تكون حدثا عابرا خاصا بالمعركة الانتخابية (في ألمانيا) فلابد من أن تتبع الكلمات الحادة أفعال أيضا".

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى على المستوى الاتحادي في ألمانيا في سبتمبر المقبل.

ورأى رئيس حزب اليسار الألماني أن على البرلمان الألماني أن يقرر سحب القنابل النووية الأمريكية من ألمانيا وأن يصوت ضد محاولة ترامب إجبار ألمانيا على إنفاق 2% من إجمالي ناتجه القومي على التسلح.

وطالب ريكسنجر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل باتخاذ اللازم حيال ترامب لإثنائه عن خططه بشأن حل النزاعات الدينية عسكريا.

وكان جابريل قد اتهم ترامب في تصريح مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية بأنه لا يريد حل الصراعات الدينية سياسيا.

ورأى ريكسنجر أن "من ينتقد الحل العسكري كما يفعل وزير الخارجية جابريل عليه أن يعمل على وقف استخدام قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا في تنسيق حرب الطائرات الأمريكية الموجهة".

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