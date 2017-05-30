برشلونة يرغب في ضم هيريرا.. واللاعب يرفض

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أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، إن نادي برشلونة الإسباني، لديه رغبة في التعاقد، مع آندير هريرا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم، إن النادي الكتالوني، يستعد لتقديم عرضًا كبيرا إلى النادي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات هريرا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح التقرير إن الإسباني هيريرا سيرفض عرض برشلونة، مؤكدًا على رغبته في البقاء مع الشياطين الحمر في الفترة المقبلة.

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وتابع التقرير أن اللاعب سعيد للغاية بعد الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، خاصة أنه تم تكريمه كأفضل لاعب في الموسم من الفريق، بالإضافة إلى حصوله على 3 بطولات هذا العام وهم الدوري الأوروبي، وكأس الرابطة الإنجليزية، والدرع الخيرية.

يذكر أن برشلونة يسعى لاستغلال علاقة مدربه الجديد فالفيردي مع اندير هريرا خاصة أن الثنائي عملا معًا في أتلتيكو بيلباو.