أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

برشلونة يرغب في ضم هيريرا.. واللاعب يرفض

Google+ Print
برشلونة يرغب في ضم هيريرا.. واللاعب يرفض برشلونة يرغب في ضم هيريرا.. واللاعب يرفض

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، إن نادي برشلونة الإسباني، لديه رغبة في التعاقد، مع آندير هريرا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، في تقرير نشرته اليوم، إن النادي الكتالوني، يستعد لتقديم عرضًا كبيرا إلى النادي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات هريرا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح التقرير إن الإسباني هيريرا سيرفض عرض برشلونة، مؤكدًا على رغبته في البقاء مع الشياطين الحمر في الفترة المقبلة.

شاهد أيضا

وتابع التقرير أن اللاعب سعيد للغاية بعد الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، خاصة أنه تم تكريمه كأفضل لاعب في الموسم من الفريق، بالإضافة إلى حصوله على 3 بطولات هذا العام وهم الدوري الأوروبي، وكأس الرابطة الإنجليزية، والدرع الخيرية.

يذكر أن برشلونة يسعى لاستغلال علاقة مدربه الجديد فالفيردي مع اندير هريرا خاصة أن الثنائي عملا معًا في أتلتيكو بيلباو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان

ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان

اتحاد الكرة: هاني رمزي معذور.. «نطلب مهلة 4 أيام لحل الأزمة»

اتحاد الكرة: هاني رمزي معذور.. «نطلب مهلة 4 أيام لحل الأزمة»