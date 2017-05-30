“الأرصاد الجوية” تحذر من طقس الغد: حار على كافة الأنحاء ودرجة الحرارة تتجاوز الـ 40 في هذه المحافظات

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً في ارتفاع درجات الحرارة، فقد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، والتي تتخطى فيها درجة الحرارة الـ40 درجة مئوية، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على شمال البلاد، محذراً من احدى الظواهر المناخية، وهي سقوط الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، الأمر الذي يؤدي تقليل الرؤية على الطرق

بيان بدرجات الحرارة

الصغرى العظمى

القاهرة 22 37

الإسكندرية 20 29

مطروح 19 27

بورسعيد 21 27

دمياط 22 26

بلطيم 20 27

الإسماعيلية 20 37

السويس 20 38

العريش 16 30

نخل 15 37

طابا 21 37

الطور 23 35

مرسى علم 28 37

الغردقة 26 37

شرم الشيخ 28 38

رفح 19 29

كاترين 18 33

سيوة 19 37

المنيا 22 39

الفيوم 22 39

رأس سدر 22 38

أبوسمبل 27 43

وسط الدلتا 21 36

أسيوط 25 40

سوهاج 26 42

الأقصر 27 45

أسوان 29 45

شلاتين 24 41

حلايب 26 39

الوادى الجديد 28 45

قنا 27 43

نويبع 27 33

السلوم 17 25

المصدر : مصرفايف