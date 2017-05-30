إدراج 24 شخصًا على قائمة الإرهابيين بعد إدانتهم في قضايا عنف الإخوان

كتب- محمد قاسم ومادي غيث:

نشرت الجريده الرسمية، الثلاثاء، حكمًا أصدرته محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر الماضي، بإدراج 20 شخصًا بتشكيل لجان نوعية تابعة لجماعة الاخوان المسلمين بالبحيرة لاتهامهم بمحاولة استهداف قوة تابعة لقسم شرطة أبو المطامير بالبحيرة.

وضم حكم الإدراج كلًا من: إبراهيم عبدالحميد الدسوقي، وحلمي سعد مصري، وابراهيم شحاتة موسى، والشافعي محمد بيومي، وجميل خميس حنيش، ومحمد يوسف عبدالله ، واحمد نصر عبيد ، وعبدالفتاح نصر شعبان ، ومحمد زايد واعر ، وعلاء منصور عياد ، ومحمد خالد عبدالعاطي ، وأحمد يوسف الخيلالي ، وعوض بدالشفيع مصادف سليمان ، وسعد محمد عبدالعاطي عبدالسلام، وهشام محمد أحمد عبدالسميع مناع ، وأحمد طه عبدالعليم وكارم محمود جمعة ، ورضا عبدالغني محمد بيومي وجمعة فؤاد ورمضان فهمي.

كما نشرت الجريدة، حكمًا آخر بإدراج 4 متهمين بتكوين خلية نوعية تابعة لجماعة الاخوان المسلمين بالقاهرة الجديدة.

والمدرجون في القائمة هم: عماد سيد سيد عوض الله ، عمر حسين علي خليفة علي، عبدالرحمن أسامة محمد محمد العقيد، عاطف أحمد علي محمد علي سلامة.