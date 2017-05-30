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نيابة دمياط تأمر بحبس المتهمين باختطاف وقتل "الطفلة ليلى"

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مصراوي Masrawy

نيابة دمياط تأمر بحبس المتهمين باختطاف وقتل "الطفلة ليلى"

04:34 م الثلاثاء 30 مايو 2017

الطفلة ليلى

دمياط – محمد إبراهيم:

قررت نيابة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، حبس عاملين متهمين باختطاف طفلة والتسبب في وفاتها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن نجحت قوات الأمن في التوصل إلى لغز اختفاء طالبة في الصف الثالث الابتدائي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط "إبراهيم.أ"، 26 عامًا، صاحب ورشة نجارة، المتهم الأول في اختطاف وقتل الطفلة "ليلى ياسر عبد الرحمن شهاب الدين"، الطالبة بالصف الثالث الابتدائي، والبالغة من العمر 8 أعوام، و"زغلول.إ"، 24 عامًا، عامل، ويقيمان في مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمَين اختطفا الطفلة لمساومة أهلها على فدية مقابل إطلاق سراحها لمرورهما بضائقة مالية، ووصل المبلغ إلى مليون جنيه، واعترف المتهم الأول أمام جهات التحقيق عقب إلقاء القبض عليه أنهما وضعا لاصقًا على فم المجني عليها، لكنها فارقت الحياة، فقررا التخلص من الجثة بدفنها في أحد العمارات السكنية تحت الإنشاء بمدينة دمياط الجديدة.

وبيّنت التحقيقات أن المتهمَين قررا اختطاف الطفلة بسبب معرفتهما بوالدها، وهو صاحب معرض لبيع السيارات، ويقيم في مركز كفر البطيخ، وأن المتهم الأول يعمل بالقرب من محل عمل والد المجني عليها، والذي حرر المحضر رقم 892 إداري مركز كفر البطيخ لسنة 2017 فور اختفاء ابنته منذ حوالي شهر.

وعليه، أمر اللواء نادر جنيدي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، بتشكيل فريق بحث للتحري وكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، جرى ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن مكان الجثة وجرى استخراجها، وباستدعاء والدها تعرف على الجثة وشيّع أهالي المركز، الجثمان إلى مثواه الأخير.

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