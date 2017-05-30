بالصور.. محافظ ومدير أمن أسوان يتفقدان سيارات البحث الجنائي الجديدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تفقد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، يرافقه اللواء مجدي موسى، مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، السيارات الحديثة التي تسلمتها المحافظة من وزارة الداخلية، والتي تضم أول سيارة من نوعية "فان مرسيدس"، وعددا من سيارات (كيا سيراتو) تستخدم في أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائي.

وأكد "موسى" أن السيارات الجديدة مجهزة بغرفة احتجاز تتسع لـ6 أفراد من المشتبه بهم، ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، لافتا إلى أنه تم دعمها بمنظومة كاميرات متطورة (CCTV) و(ANPR) لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسة، وتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها.

شاهد أيضا

وأشار مدير أمن أسوان إلى أن السيارات الحديثة مزودة بجهاز (SCOUT-APP) الذي يتعامل مع منظومة الكاميرات المشار إليها، والبرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائي؛ لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالأقسام الشرطية التابعة لها لاسلكيا، وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام.

وأوضح أنه تم تدريب عدد من العناصر الشرطية للتعامل مع السيارات الجديدة، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية للتصدي الحازم لكل صور الخروج على الشرعية والقانون.