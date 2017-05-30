بالصور.. مطار مطروح الدولي يستقبل أول طائرة شارتر على متنها 116 إيطاليًّا

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كتب - محمد العمدة:

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم الثلاثاء، 116 سائحا إيطاليا على متن أول طائرة شارتر قادمة من مطار روما.

وقال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة كانوا في استقبال السائحين، لافتا بأنهم قاموا بتوزيع الدليل السياحي لأهم معالم المحافظة.

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وأكد "أبو زيد"، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أعداد طائرات الشارتر القادمة من إيطاليا حتى شهر أكتوبر القادم، مشددا على ضرورة تشجيع وجذب السياحة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وأوضح المحافظ، أن مطروح تتميز بالاستقرار الأمني، وتضم العديد من المقومات والتنوع السياحي مثل رحلات السفاري والسياحة الشاطئية والعلاجية.