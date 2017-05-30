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بالصور.. مطار مطروح الدولي يستقبل أول طائرة شارتر على متنها 116 إيطاليًّا

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بالصور.. مطار مطروح الدولي يستقبل أول طائرة شارتر على متنها 116 إيطاليًّا بالصور.. مطار مطروح الدولي يستقبل أول طائرة شارتر على متنها 116 إيطاليًّا

التحرير

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كتب - محمد العمدة:

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم الثلاثاء، 116 سائحا إيطاليا على متن أول طائرة شارتر قادمة من مطار روما.

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وقال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة كانوا في استقبال السائحين، لافتا بأنهم قاموا بتوزيع الدليل السياحي لأهم معالم المحافظة.

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وأكد "أبو زيد"، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أعداد طائرات الشارتر القادمة من إيطاليا حتى شهر أكتوبر القادم، مشددا على ضرورة تشجيع وجذب السياحة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة.

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وأوضح المحافظ، أن مطروح تتميز بالاستقرار الأمني، وتضم العديد من المقومات والتنوع السياحي مثل رحلات السفاري والسياحة الشاطئية والعلاجية.

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التحرير

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