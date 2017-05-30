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وزير الثقافة: المطالبون بالغاء الوزارة يسعون لتجريد مصر من أسحلتها الناعمة

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وزير الثقافة: المطالبون بالغاء الوزارة يسعون لتجريد مصر من أسحلتها الناعمة وزير الثقافة: المطالبون بالغاء الوزارة يسعون لتجريد مصر من أسحلتها الناعمة

التحرير

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قال وزير الثقافة، حلمي النمنم، إن الدولة تواجه الاٍرهاب بحرب الأفكار، وهناك من يصر على اختزال وزارة الثقافة في قطاع واحد ويسعى لإلغائها، لافتًا إلى أن من يطالبون بذلك يريدون تجريد من أسلحتها الناعمة.

وأشار النمنم، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة الثقافة تقوم بترجمة العديد من المؤلفات لمواجهة التطرف، مشيرًا إلى أن المركز القومي للترجمة عمره 10 سنوات وخلاله تم ترجمة 12مرجع مهم لمواجهة التشدد والتطرف.

وتابع: «نصدر 365 كتاب على الأقل للتصدي للتعصب والأفكار المتطرفة ونهتم بطباعة الكتب العربية لتحقيق نفس الهدف».

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