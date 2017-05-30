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مدير أمن المنيا الجديد يجتمع بمساعديه لبحث الأوضاع بالمحافظة

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مدير أمن المنيا الجديد يجتمع بمساعديه لبحث الأوضاع بالمحافظة مدير أمن المنيا الجديد يجتمع بمساعديه لبحث الأوضاع بالمحافظة

التحرير

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عقد مدير أمن المنيا الجديد اللواء ممدوح عبد المنصف، اليوم الثلاثاء، أول اجتماعاته بعدد من قيادات المديرية؛ لبحث الوضع الأمني بالمحافظة، ووضع الخطة الملائمة للمرحلة المقبلة.

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اللواء ممدوح عبد المنصف، كان يشغل منصب حكمدار محافظة المنيا منذ عام، ثم عمل حكمدارًا لمديرية أمن الإسماعيلية، وعاد إلى المنيا مديرًا للأمن، بعد نقل اللواء فيصل دويدار، إلى منصب نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، عقب الحادث الإرهابي الذي شهدته المنيا، الجمعة الماضية، وأسفر عن استشهاد 29 قبطيا، وإصابة 25 آخرين.

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التحرير

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