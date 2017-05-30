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سر مشادة كلامية كشفت مافيا بيع رسائل الدكتوراه في جامعة بنها

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سر مشادة كلامية كشفت مافيا بيع رسائل الدكتوراه في جامعة بنها سر مشادة كلامية كشفت مافيا بيع رسائل الدكتوراه في جامعة بنها

التحرير

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أغواهما الشيطان فاستباحا الحصول على أموال مقابل إعداد أبحاث الدراسات العليا للطلاب، لكن مشادة كلامية أوقعت بهما في قبضة هيئة الرقابة الإدارية.

البداية كانت مع مطالبة إخصائي بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، لوكيل الكلية "إ.س"، بإعداد بحث ضمن رسالة دكتوراه مقابل 6 آلاف جنيه.

وعقب انتهاء وكيل الكلية من البحث، طالب بعرض الأمر على مدرب مساعد بالقسم يدعى "م.و"، وطالبه بمقابلة الإخصائي لتسلم المبلغ المتفق عليه، لكنه طلب الحصول على ألفي جنيه؛ بزعم دفعها للأستاذ الجامعي الذي سيناقش الرسالة.

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وكتبت الصدفة نهاية مغايرة للخطة الموضوعة، بعد مشادة كلامية بين وكيل الكلية ومدرس مساعد آخر بالقسم، حيث طالب خلالها المدرس بترقيته، ليكتشف بعدها بـ3 أيام سرقة 3 فصول كاملة من رسالته العلمية ووضعها في رسالة دكتوراه الأخصائي -الذي حصل عليها مقابل 6 آلاف جنيه- حيث أنكر علاقته بالبحث جملة وتفصيلا، متهما وكيل الكلية والمدرس المساعد.

ووصلت الواقعة إلى محطة الرقابة الإدارية، إذ تم تسجيل مكالمات هاتفية أثبتت صحة البلاغ، ليتم إلقاء القبض على المتهمين خلال اجتماع تم التخطيط له بالتنسيق مع رئيس الجامعة، وبعرضهما على النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد عبد الله، المحامي العام لنيابات شمال بنها، أمر بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال المكالمات المسجلة إلى لجنة فنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغها.

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التحرير

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