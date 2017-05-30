أخبار عاجلة

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«اتصالات البرلمان» توافق على موازنة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات

Google+ Print
«اتصالات البرلمان» توافق على موازنة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات «اتصالات البرلمان» توافق على موازنة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، بشكل مبدئي على موازنة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، بعد زيادتها بنسبة 12.56% عن العام الماضي بسبب تحسن الخدمات.

وقال السعيد خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة طالبت الهيئة بعرض خططها ورؤيتها للتنمية المستدامة فيما يتعلق بخدمات الجيل الرابع، كما طالبت بتحديد مواصفات الجودة للمصانع التي تقوم بتصنيع أول هاتف محمول بصناعة مصرية، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة.

من جانبه، قال النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، إن تصنيع الهواتف المحمولة سيكون له تأثير إيجابي على السوق المحلي وسيفتح آفاقا جديدة للتصدير، كما أن هناك ضرورة لسرعة إنجاز هذا العمل.

شاهد أيضا

ولفت إلى أن هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا حريصة على إخراج منتج ينافس في الأسواق الإقليمية ، كما أن افتتاح مصانع في العديد من المحافظات سيوفر فرص العمل.

وحول قانون الجريمة الإلكترونية، أكد أن اللجنة حريصة على خروج قانون مكافحة جرائم الإنترنت من خلال تتبع الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحرض على الدولة وتدعو للتظاهر دون سند قانوني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان

ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان

اتحاد الكرة: هاني رمزي معذور.. «نطلب مهلة 4 أيام لحل الأزمة»

اتحاد الكرة: هاني رمزي معذور.. «نطلب مهلة 4 أيام لحل الأزمة»