«اتصالات البرلمان» توافق على موازنة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات

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وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، بشكل مبدئي على موازنة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، بعد زيادتها بنسبة 12.56% عن العام الماضي بسبب تحسن الخدمات.

وقال السعيد خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة طالبت الهيئة بعرض خططها ورؤيتها للتنمية المستدامة فيما يتعلق بخدمات الجيل الرابع، كما طالبت بتحديد مواصفات الجودة للمصانع التي تقوم بتصنيع أول هاتف محمول بصناعة مصرية، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة.

من جانبه، قال النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، إن تصنيع الهواتف المحمولة سيكون له تأثير إيجابي على السوق المحلي وسيفتح آفاقا جديدة للتصدير، كما أن هناك ضرورة لسرعة إنجاز هذا العمل.

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ولفت إلى أن هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا حريصة على إخراج منتج ينافس في الأسواق الإقليمية ، كما أن افتتاح مصانع في العديد من المحافظات سيوفر فرص العمل.

وحول قانون الجريمة الإلكترونية، أكد أن اللجنة حريصة على خروج قانون مكافحة جرائم الإنترنت من خلال تتبع الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحرض على الدولة وتدعو للتظاهر دون سند قانوني.