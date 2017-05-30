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أولى جلسات بطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان أول يونيو

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مصراوي Masrawy

أولى جلسات بطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان أول يونيو

04:08 م الثلاثاء 30 مايو 2017

أولى جلسات بطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان أول يونيو

 كتب- محمود الشوربجي:
حددت هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش جلسة الأول من يونيو المقبل لنظر دعاوى قضائية تطالب بإيقاف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، والتي يترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة ، لمجلس النواب.

الدعاوى الثلاثة المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، وعلى أيوب، أجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت الدعاوى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو مواءمات سياسية، وذلك أن إقليم الدولة ليس مِلكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيها، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلًا في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.

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