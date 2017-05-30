الجامعة العربية تدين تفجيرات بغداد

القاهرة - (د ب أ):

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجيرات التي وقعت في بغداد مساء أمس في منطقة الكرادة وصباح اليوم الثلاثاء والتي أدت الى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

ودعا الأمين العام القيادات العراقية للوقوف صفا واحدا من أجل مواجهة التحديات المشتركة والتصدي لأية محاولات لنشر الفرقة وتهديد الوحدة الوطنية.

وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ الأنباء حول تصاعد وتيرة العنف والتفجيرات التي شهدتها عدد من المدن العراقية مؤخرا.

وأكد أن هذه الأعمال الارهابية التي تستهدف تقويض الجهود المبذولة للقضاء على الجماعات الارهابية لن تزيد العراق الا عزما واصرارا على مواصلة التقدم في هذه المعركة المصيرية.

وأكد المتحدث تضامن الجامعة العربية مع العراق حكومة وشعبا في هذه المرحلة الفاصلة من الحرب الشرسة التي يخوضها للقضاء على الارهاب، معربا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.