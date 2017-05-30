الأمن التونسي يعتقل 6 أشخاص على علاقة بإرهابي في القصرين

تونس (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء عن ايقاف ستة عناصر على علاقة بالعنصر الارهابي الخطير الذي تم القضاء عليه في القصرين وإدراج ستة آخرين محل تفتيش كانوا ينشطون في خلايا نائمة.

وأفادت الداخلية بأن الأمن أوقف ستة عناصر دعم وإسناد بعد القضاء على عنصر ارهابي خطير وقيادي في كتيبة عقبة ابن نافع الموالية لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي في منطقة حاسي فريد بجهة القصرين في كمين خلال عملية امنية ليل الأحد/الاثنين.

كما أوقف الأمن في العملية عنصرا متورطا في تمويل المجموعة الارهابية المتحصنة بجبل السلوم في القصرين.

ووضعت الداخلية ستة عناصر أخرى على لائحة التفتيش في الداخل والخارج كانوا ينشطون في شكل خلايا نائمة بثلاث جهات مختلفة بتونس العاصمة وحاسي الفريد وولاية القصرين وقد ثبتت علاقتهم المباشرة في دعم وإسناد العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال وكذلك مع عناصر إرهابية متواجدة في مناطق النزاعات في الخارج.

كما أكدت التحريات دعم العناصر المذكورة لكتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم داعش الإرهابي بمبالغ مالية هامة من العملات الأجنبية والمحلية.

كانت قوات الأمن ضبطت خلال العملية الأمنية أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة ومعدات الكترونية وعبوات ناسفة للتفجير عن بعد كانت ستستخدم في عمليات ارهابية خلال شهر رمضان، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية.