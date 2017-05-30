ميركل تعول على محاولة أخيرة لتسوية الخلاف حول قاعدة "إنجرليك" التركية

برلين (د ب أ)

تعول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الخلاف مع تركيا بشأن رفض أنقرة زيارة نواب من برلمان الألماني للجنود الألمان في قاعدة "إنجرليك" التركية على محاولة أخيرة من وزير خارجيتها زيجمار جابريل لتسوية الخلاف مع أنقرة.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء في برلين إن الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الذي تنتمي إليه ترى أنه ينبغي الآن انتظار نتائج محادثات جابريل، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة السماح بزيارة البرلمانيين الألمان لجنود الجيش الألماني في إنجرليك، مضيفة أن الكتلة البرلمانية ستتخذ قرارها بشأن هذا الخلاف خلال الأسابيع المقبلة، وقالت: "يتعين علينا الآن إجراء محادثات مجددا".

تجدر الإشارة إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، كانت تخطط لاتخاذ القرار بشأن سحب القوات الألمانية من إنجرليك اليوم، إلا أن الحزب تحدث مع ميركل بشأن قيام جابريل، المنتمي للاشتراكيين الديمقراطيين، بمحاولة أخيرة للتوصل لتسوية الخلاف مع أنقرة.

يذكر أن أنقرة رفضت مؤخرا زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب منح الحكومة الألمانية حق اللجوء لجنود أتراك سابقين، تتهمهم الحكومة في أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري بتركيا في شهر يوليو من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق بست طائرات استطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود، انطلاقا من قاعدة "إنجرليك" التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو". ويوجد بالقاعدة نحو 260 جنديا ألمانيا.