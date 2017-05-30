انطلاق دورة "الكابتن غزالي" في السويس.. غدًا

السويس - حسام الدين أحمد:

تنطلق، غدًا الأربعاء، واحدة من أكبر الدورات الرمضانية في السويس، على الملعب القانوني بمركز شباب المدينة في السويس، وأطلق مجلس إدارة المركز اسم الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية الراحل.

وقال المهندس سيد خطاب، رئيس مجلس إدارة المركز: "إن قرعة علنية أجريت ثاني أيام رمضان، بحضور الكابتن عز الدين أحمد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعمرو كمال مدير البطولة، وأشرف على التنظيم مجموعة القائد إبراهيم يعقوب الكشفية".

وأضاف خطاب أن الدورة تضم هذا العام 16 فريقًا، جرى تقسيمهم إلى 4 مجموعات، وتقام المباريات في التاسعة من مساء كل يوم، وتنتهي يوم 25 رمضان.

ولفت رئيس مجلس إدارة شباب المدينة، إلى أن عددا من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب في السويس، وقيادات الشباب والرياضة سيحضرون افتتاح الدورة، كما سيجري تكريم بعض الشخصيات الرياضية، بينهم صلاح عثمان، المدير الفني لمركز شباب فيصل، والكابتن سيد تيجانا، المدير الفني لمركز شباب السلام، وهما المديران الفنيان اللذان صعدا بفريقيهما لنهائي دوري مركز الشباب هذا العام.

يذكر أن القائمين على الدورة، أطلقوا اسم "الكابتن غزالي" عليها هذا العام، تقديرًا لتاريخه النضالي.

كان شاعر المقاومة الشعبية، الكابتن غزالي، تُوفي أول أبريل الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 91 عامًا.