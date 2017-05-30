رئيس جامعة بورسعيد يهنئ المدرس الفائز بجائزة الدولة التشجيعية
رئيس جامعة بورسعيد يهنئ المدرس الفائز بجائزة الدولة التشجيعية
03:44 م الثلاثاء 30 مايو 2017
الدكتور شمس الدين محمد و الدكتور سعد بهي الدين
بورسعيد - طارق الرفاعي:
تقدم الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة إلى الدكتور سعد بهي الدين، المدرس بقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية.
وأعرب "شاهين"، في بيان إعلامي له، اليوم الثلاثاء، عن سعادته وفخره بفوز أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتلك الجائزة العلمية الرفيعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم نخبة كبيرة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس المتميزين في مختلف أفرع العلم ولهم دور بارز في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.
كان الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن جوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2016، وجوائز الرواد لعام 2016، وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2017 التى تمنحها أكاديمية البحث العلمي سنويًا.
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