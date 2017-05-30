ميلان يجدد عقد مونتيلا موسمين

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أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد مدربه فينشينزو مونتيلا، حتى عام 2019.

تولى مونتيلا تدريب ميلان، في صيف 2016، بعقد يمتد لموسمين بقيمة 2.3 مليون يورو في الموسم ودفع ميلان لسامبدوريا مبلغ 500 ألف يورو لكي ينهي عقد مونتيلا، حيث كان يتولى الأخير تدريبه، وقاد المدرب الإيطالي ميلان للقبه الأول منذ عام 2011 بعد أن تعادل مع يوفنتوس، بنتيجة 1-1 في بطولة كأس السوبر، ثم فاز بركلات الترجيح.

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كما ساهم مونتيلا في تأهل ميلان للدوري الأوروبي، بعد أن قاده لاحتللال المركز السادس خلال الموسم المنقضى في جدول الترتيب.

وحقق الميلان هذا الموسم الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة.