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البرتغال يُطيح بكوريا الجنوبية من مونديال الشباب

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البرتغال يُطيح بكوريا الجنوبية من مونديال الشباب البرتغال يُطيح بكوريا الجنوبية من مونديال الشباب

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تغلب منتخب البرتغال على نظيره الكوري الجنوبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بفي اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب تشيونان، اليوم الثلاثاء تحت قيادة الحكم الدولي الأورجوياني إسماعيل اندريس كوناها سوكا، ضمن مباريات الجولة الـ 16 في بطولة كأس العالم للشباب، التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

وسجل ثلاثية البرتغالي برونو الكسندر الميدا هدفين في الدقيقتين (10 - 69)، بينما سجل الهدف الثالث برونو كوستا في الدقيقة الـ27، في المقابل سجل هدف منتخب كوريا الجنوبية الوحيد، لي سانج هيون في الدقيقة الـ81.

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وبتلك النتيجة تأهل منتخب البرتغال، للدور ربع النهائي ليواجه الفائز من مواجهة منتخب أوروجواي والسعودية، يوم 4 يونيو المقبل الموافق الأحد القادم.

الجدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي توج بلقب البطولة في نسختي 1989 التي أقيمت بالسعودية، و1991 التي أقيمت في البرتغال.

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