احذر| استخدام الثوم في رمضان

شيماء مصطفى

إن كثير من السيدات يستخدمن الثوم بكميات كبيرة جداً على الطعام في وخصوصاً في شهر رمضان الكريم، حيث أنه يضيف نكهات لذيذة وشهية إلى بعض الأطعمة، ويزيد من مذاقها الشهي اللذيذ، وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التي يعطيها الثوم إلى الجسم، ولكنه يشكل خطورة كبيرة على المعدة في شهر رمضان الكريم.

حيث نشر موقع “شير كير”، أن إضافة الثوم بكميات كبيرة على الطعام، تجعله قوى على المعدة، مما يؤثر بالسلب على عملي الهضم، وقد يسبب الإصابة بالانتفاخ والغازات، كما يعيق من سير عملية الهضم بصورة سليمة.

وجاء أيضاً في الموقع، إن تناول الثوم بكثرة مع تناول الطعام الدسم والحلويات، يسبب الإصابة بالنزلات المعوية فيجب عدم وضع الثوم بكميات كبيرة، ويفضل استخدامه بكميات قليلة.

المصدر : مصرفايف