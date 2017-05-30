السودان تحظر دخول السلع الزراعية و الحيوانية المصرية إلى أراضيها

شيماء مصطفى

وافق رئيس الوزراء السوداني” بكري حسن صالح”، اليوم، على قرار حظر دخول السلع الزراعية و الحيوانية المصرية إلى بلاده، وألزم القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من المنشأ دون عبورها من مصر، كما طالب ” صالح” بحظر السلع الأربع اللبن، والسكر، والشاي، والزيت، ذات المنشأ المصري، ونوعها و حجمها و مستورديها و تاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية، و شمل القرار حظر استيراد أى تقاوي أو شتلات من مصر.

و ذكرت وكالة” رويترز” أن الخلافات قد بدأت بين البلدين منذ فترة، بدءا بالتنازع على أراضى جنوب مصر، وأيضا فرض قيود على السفر إلى السودان مما وتر العلاقات بين البلدين، و من الجدير بالذكر أن السودان قد قررت في مارس الماضى ، حظر شامل على كل السلع المصرية و ذلك بسبب مخاوف صحية.

وفي المقابل نفى الرئيس”السيسي” الأربعاء الماضى إتهامات الرئيس السوداني” عمر البشير” لمصر بدعم متمردين في السودان، ونفى أى علاقة لمصر بهذا الأ مر من بعيد أو قريب.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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