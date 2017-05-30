"الحداد": 22 مليون جنيه لتطوير المتحف الزراعي وتجديد 7 مباني أثرية بداخله
"الحداد": 22 مليون جنيه لتطوير المتحف الزراعي وتجديد 7 مباني أثرية بداخله
03:50 م الثلاثاء 30 مايو 2017
الدكتور صفوت الحداد
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية، الثلاثاء، إن الحكومة اعتمدت للمرة الأولى 22 مليون جنيه لتطوير المتحف الزراعي، وتجديد 7 مباني أثرية بداخله، وتطوير المسطحات الخضراء وتركيب كاميرات مراقبة، لافتًا إلى أنه تم إسناد أعمال تطوير المتحف إلى شركة تدعي: "e.finance" وهي القائمة بأعمال التطوير حالياً.
وقال الحداد، في بيان صحفي، إن مساحة المتحف الزراعي تبلغ 30 فدانًا (125 ألف متر مربع)، تشغل منها المبانى التى تضم المقتنيات الأثرية حوالى 20 ألف متر مربع، وباقى مساحة المتحف حديقة تضم أنواعا متعددة من الأشجار والنباتات النادرة.
وأضاف الحداد، أن المتحف يضم آلاف المعروضات والمقتنيات التى تقدم فى مجملها قراءة تاريخية للزراعة وتطورها فى مصر منذ عصر الفراعنة، ويمثل المتحف قبلة للعلماء والباحثين فى مجال الأبحاث والدراسات الزراعية والبيطرية والتاريخية.
وأشار نائب وزير الزراعة إلى أن آثار مصر الفرعونية في مجال الزراعة تضم 7 متاحف أثرية داخل المتحف الزراعى، تمثل حقبة تاريخية مهمة في حياة الفلاح والزراعة المصرية، ولا بد من الاهتمام بها وتطويرها، إذ كان هدف إنشاء المتحف هو التوثيق لذاكرة مصر الزراعية، وخلق نافذة تطل منها كل الأجيال على حضارتنا فى الزراعة، فضلاً عن كون المتحف مركزا للثقافة الزراعية.
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