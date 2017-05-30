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تحصين مليون رأس ماشية من الأمراض الوبائية بمختلف المحافظات

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مصراوي Masrawy

تحصين مليون رأس ماشية من الأمراض الوبائية بمختلف المحافظات

03:44 م الثلاثاء 30 مايو 2017

تحصين مليون رأس ماشية من الأمراض الوبائية بمختلف المحافظات

كتب- أحمد مسعد:
كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها من خلال حملات التحصين الشهر الماضي بلغت حوالي 1 مليون و910 رأس بمختلف محافظات وقرى ، ضد أمراض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، وجدري الضأن، والجلد العقدي، والتسمم الدموي، فضلاً عن طاعون المجترات الصغيرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن تلك الحملات والتي تجوب كافة القرى والنجوع والمحافظات تحت اشراف كامل من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات ووحدات الطب البيطري، انتهت خلال الشهر الماضي من تحصين حوالي 354 ألف و245 رأس ضد مرض الحمى القلاعية الثلاثي، و238 ألف و633 رأس ضد مرض حمى الوادي المتصدع، فضلاً عن 362 ألف و815 رأس ضد جدري الضأن والجلد العقدي.

وأوضح البيان، أن إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها ضد مرض التسمم الدموي بلغ 38 ألف و707 رأس، بينما تم تحصين 6510 رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

ومن جانبه شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مواصلة تلك الحملات بكافة انحاء الجمهورية، والوصول الى كافة المربيين خاصة في المناطق النائية، وتوعيتهم بضرورة تحصين حيواناتهم ضد الأمراض المختلفة، لافتاً الى ان ذلك يساهم بشكل كبير في تنمية الثروة الحيوانية في مصر، وتوفير البروتين الحيواني.

وكلف وزير الزراعة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية والادارة المركزية للطب الوقائي، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصدي لأية بؤر مرضية، من خلال سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحقلي والتقصي في نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة.

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