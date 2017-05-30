عضو الأعلى للإعلام: نوثق الشكاوى ضد دراما رمضان قبل عقاب القنوات
عضو الأعلى للإعلام: نوثق الشكاوى ضد دراما رمضان قبل عقاب القنوات
03:41 م الثلاثاء 30 مايو 2017
الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
كتب- مروة شوقي:
قال جمال شوقي، مقرر لجنة الشكاوى وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماع اللجنة الطارىء الذي عقد أمس برئاسة مكرم محمد أحمد ناقش مجموعة من الشكاوي التي وصلت إلى اللجنة عن طريق تطبيق "الواتس آب" بشأن الدراما الرمضانية والبرامج التي خرجت عن السياق بما لا يتماشى مع القيم المجتمعية والمعايير الإعلامية المنضبطة.
وأشار شوقي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أنه تم استكمال أوراق الشكاوى استعدادًا لعرضها خلال اجتماع لجنة الشكاوى يوم الأربعاء المقبل، والتي سيحضرها مجدي لاشين وصالح الصالحي مقرري اللجنة.
وأضاف:" لجنة الشكاوى نقوم بعمل تقارير إسبوعية بعد مناقشة الشكاوى ليتم عرضها على المجلس وما تم التوصل إليه ليقوم الأخير باتخاذ القرارات المناسبة كونه صاحب السلطة في اتخاذ الإجراءات تجاه الأعمال المخالفة".
وعن مهام اللجنة، لفت شوقي، إلى أن اللجنة يقع على عاتقها توثيق الشكاوي الواردة من جمهور المتلقين والمتخصصين، ودراستها وعرض ما بها للفحص والتدقيق عن طريق لجان خاصة لرصد وتقييم الأعمال المخالفة لتحديد مدى مطابقتها للأخلاق العامة.
متابعًا: "لا نهدف إلى التعجل في إصدار الحكم على أعمال رمضانية،لأن العمل الإبداعي ينظر إليه بشكل متكامل، وإلى الآن جميع الاعمال الدرامية في رمضان تناقش قضايا مهمة، وفي حالة ظهور أي مخالفات يستدعي التدخل من قبل المجلس فسيتم اتخاذ الاجراء المناسب بداية من الإعلان عن المشكلة لحلها، وفي حالة المخالفات الجسيمة فسيتم إبلاغ النائب العام بها".
وأوضح شوقي، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعمل على تشكيل المرصد الإعلامي، وقال: "هناك لجان تم تشكيلها منه، وكان أهم ما بدأنا به هي شكاوى الواتس آب لجمهور المتلقين".
كانت لجنة الشكاوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقدت اجتماعا برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، وحضور جمال شوقي، مقرر اللجنة، وصالح الصالحي، عضو المجلس، وبعض الأعضاء، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمحتوى الإعلامي الرمضاني.
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