سلمان العودة: السلطات السعودية أفرجت عن "العريفى والعواجى" فجر اليوم

قال الداعية السعودى الدكتور سلمان العودة، عبر حسابه على "تويتر"، فجر الاثنين، إن السلطات السعودية أفرجت عن الشيخين محمد العريفى ومحسن العواجى قبل ساعة.

كان الداعية السعودى الشهير سلمان العودة، قال إنه سمع بمنع السلطات السعودية لمواطنه الشيخ محمد العريفى من السفر خارج البلاد موضحا فى حلقة الجمعة الماضية من برنامجه "لك حق" والذى يبث على أكثر من قناة عربية، "أرسلت للعريفى رسائل ولم يرد على، كما تواصلت معه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ولم يرد".

> وقالت تقارير صحفية أن السلطات السعودية استدعت الداعية محمد العريفى للتحقيق معه، كما منعته من السفر إلى قطر لإلقاء محاضرة دينية فى الدوحة الخميس الماضى من دون أن توضح سبب التحقيق معه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن السلطات الأمنية فى المملكة أوقفت العريفى ووضعته تحت الإقامة الجبرية وأنه سيتم التحقيق معه فى عدة أمور خلال الأيام المقبلة.