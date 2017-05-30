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البدري يقرر منح الفرصة للبدلاء في الدوري

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البدري يقرر منح الفرصة للبدلاء في الدوري البدري يقرر منح الفرصة للبدلاء في الدوري

التحرير

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه قرر رسميًا إراحة اللاعبين الأساسيين خلال المباريات المتبقية في الدوري، بعد حسم المسابقة واقتناص الدرع رقم 39 في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال البدري، في تصريحات خاصة لـ «التحرير»: " سأمنح الفرصة لكل اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة لكي يتم تجهيزهم ويكون أمامهم فرصة لإثبات الوجود والتعبير عن الذات وأنا أثق فيهم كلهم ومقتنع بكل واحد منهم".

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وتابع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي:" من المباراة القادمة في الدوري سيلعب أحمد عادل ومحمد الشناوي وباسم علي وصبري رحيل ومحمد نجيب وحسين السيد واكرم توفيق وعمرو بركات وصالح جمعة وعماد متعب وعمرو جمال ".

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التحرير

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