استبعاد لاعبي سموحة والمصري من منتخب المحليين بعد ودية ليبيا

التحرير

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أكد طارق السعيد، المدرب العام لمنتخب المحليين، أن الجهاز الفني قرر استبعاد لاعبي سموحة والمصري، من معسكر يونيو بعد مشاركتهم في المباراة الودية أمام ليبيا، المقرر لها يوم 5 يونيو.

قال السعيد لـ"التحرير"، إن استبعاد لاعبي الفريقين نظرًا لارتباط المصري وسموحة بمواجهة مؤجلة بينهما في الدوري يوم 12 يونيو المقبل.

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وأضاف السعيد أنه سيتم التفاوض مع منتخب ليبيا لإقامة الودية الثانية يوم 11، مشيرًا إلى أن الأمر متعلق بمدى إمكانية بقاء منتخب ليبيا في مصر وعدم سفره بعد الودية الأولى مع منتخب المحليين يوم 5 يونيو.

من جانبه كشف محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن منتخب اليمن اعتذر عن عدم مواجهة المنتخب الوطني للمحليين، وديا يوم 9 يونيو المقبل، لرفضه فكرة الحضور إلى مصر وخوض اللقاء.