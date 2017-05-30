الرئيس اللبناني : الانتخابات النيابية ستجرى على أساس قانون النسبية
الرئيس اللبناني : الانتخابات النيابية ستجرى على أساس قانون النسبية
03:28 م الثلاثاء 30 مايو 2017
الرئيس اللبناني العماد ميشال عون
بيروت - (د ب أ ):
أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، الثلاثاء، أن الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية، بالاتفاق مع المكونات السياسية كافة في لبنان.
وأعرب الرئيس عون، أمام وفود بلدية وشعبية زارته اليوم، عن تفاؤله بـ "إمكانية الوصول الى تفاهم حول هذه المسألة قريبا".
وشدد على "العمل الدائم لتحقيق الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية، لا سيما منها المناطق الحدودية"، مشيرا الى أن "الخطة الاقتصادية المتكاملة التي يجري الاعداد لها باتت قريبة".
يذكر أن القوى السياسية اللبنانية لم تتمكن حتى الآن من الاتفاق على قانون انتخابي جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية ، لكن توجد مؤشرات لإمكانية حصول توافق على قانون انتخابات نسبي على أساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة .
وتنشط اللقاءات بين الفرقاء السياسيين في محاولة للتوصل الى قانون انتخابي جديد ، قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 19 يونيو المقبل.
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