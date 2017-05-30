سوهاج تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. الأحد
سوهاج تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. الأحد
03:30 م الثلاثاء 30 مايو 2017
سوهاج- عمار عبد الواحد
أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إنهاء المحافظة لاستعداداتها لبدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2016 - 2017، والتي من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل، وحتى 24 يونيو المقبل.
وأضاف "عبد المنعم" في تصريحات صحفية، أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بكشوف لجان الامتحانات بالمحافظة 20 ألف و826 طالب وطالبة، أمام 62 لجنة على مستوى المحافظة.
وأوضح "عبد المنعم" أنهم عقدوا بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والمستشار العسكرى لتأمين كافة أعمال الامتحانات ومديرية الصحة، لتوفير طبيب أو زائرة صحية لكل لجنة ومديرية التموين لتوفير احتياجات المنتدبين من خارج المحافظة بالاستراحات المخصصة لهم، وقطاع الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى أثناء سير الامتحانات، لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة.
وأضاف محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنهم شكلوا لجنة لإدارة الأزمات برئاسة محافظ الإقليم وتشكيل غرفة عمليات رئيسة بالمديرية وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ، مشيرًا إلى تجهيز الاستراحات لإقامة المدرسين المنتدبين لأعمال الامتحانات من خارج المحافظة بجميع الإدارات التعليمية.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق التام مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاق مركزه وتذليل أي عقبات تعوق سير الامتحانات.
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