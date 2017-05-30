أخبار عاجلة

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| الكنافة البلدي.. «الحلو الشعبي» على مائدة بسطاء الأقصر

Google+ Print
صور| الكنافة البلدي.. «الحلو الشعبي» على مائدة بسطاء الأقصر صور| الكنافة البلدي.. «الحلو الشعبي» على مائدة بسطاء الأقصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

"الكنافة البلدي" تمثل فرصة عمل وباب رزق يستمر لمدة 30 يوما، لكثير من شباب الصعيد، وفي الأقصر على وجه التحديد ينتظر الشباب قدوم شهر رمضان الكريم لبناء عشرات الأفران لصنع الكنافة البلدي من اجل كسب قوتهم من جهة وتسليم صيامهم من الجهة الأخرى.

كنافة بلدي

يقول عبد الشافي علي، صاحب أقدم وأشهر فرن كنافة يدوي بالبر الغربي، إنه يعمل في هذا المجال منذ نعومة أظافره مع مجموعة من الشباب، الذين تعلموا هذه المهنة منذ صغرهم على أيدي راحلين، ويشيرعلي لـ"التحرير" إلى أن الكنافة البلدي هي حلوى الفقير في رمضان لجاهزيتها بعد إضافة بضع من السمن البلدي عليها أو اللبن، وعدم احتياجها تكاليف إضافية كالكنافة الآلي بوضع المكسرات والشربات وغيرهما مما يحتاج إلى مجهود أكبر للتجهيز.

كنافة

شاهد أيضا

ويضيف، أن هذا المشروع يجمع العديد من الشباب للعمل به، فهناك 3 ورديات خلال اليوم، وكل وردية تحتاج من اثنين إلى ثلاثة أشخاص، فمنهم من يقوم بتحضير العجينة، والثاني أمام الفرن للقيام برش الكنافة على الصاج، و الثالث يتولي الوقوف على الميزان والبيع للزبائن.

ويتابع "كنا قديما نحتاج العديد من الأشخاص في الوردية الواحدة، حيث كانت تعمل الفرن بالحطب، ولكن بمرور الزمن والتطور، أصبحت تعمل بأنبوبة البوتاجاز".

ويوضح "علي سيد" بائع، أنه يقوم بجمع الكنافة بعد نزولها من الفرن، لإعدادها للبيع، بالإضافة إلى بدء تعلمه كيفية رش الكنافة بالكوز  على الصاج الساخن لتحضيرها، مشيرًا إلى أنه يتمنى خلال العام القادم عمل فرن جديدة ليقوم بإدارتها مع مجموعة أخرى من الشباب، حتى لا يتم اندثار تلك المهنة العريقة والحفاظ عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان

ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان

اتحاد الكرة: هاني رمزي معذور.. «نطلب مهلة 4 أيام لحل الأزمة»

اتحاد الكرة: هاني رمزي معذور.. «نطلب مهلة 4 أيام لحل الأزمة»