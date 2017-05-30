تحذيرات من التوسع في العمالة غير المنتظمة بقانون العمل

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قال محمد عبد القادر، أمين عام إحدى النقابات المستقلة، إنه يجب الاهتمام بالتدريب لضمان وجود عمالة ماهرة ومدربة، مؤكدا أن تراجع العمالة بالخارج بسبب عدم التدريب، فهناك عمال لا يحصلون على أي دورة تدريبية.

وطالب خلال جلسة الاستماع الخاصة بقانون العمل في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، بتشكيل لجنة لمراجعة القوائم المالية ووضع فصل بقانون العمل عن نظام علاقات العمل والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، ومعالجة مشاكل العمالة غير المنتظمة.

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وقال إن القانون الحالي يؤدى للتوسع في العمالة غير المنتظمة، مما يترتب عليه عدم وجود الآمان الوظيفي في مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة.

وأشاد حمدي حسين، أحد ممثلى النقابات العمالية، بنص المادة الخامسة التي تحظر تشغيل العامل سخرة، ومادة حظر التمييز بين العاملين، والنص على عدم الفصل التعسفى باشتراط اعتماد الاستقالة من وزارة القوى العاملة. وأشار إلى أن المادة 13 تكفل سبل التفاوض الجماعى وعدم الفصل التعسفى الدستور.