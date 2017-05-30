«طاقة البرلمان» تناقش عدد من طلبات الإحاطة بحضور وزير البيئة

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ترأس النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، اليوم، الثلاثاء، وذلك فى حضور خالد فهمى، وزير البيئة، وعدد من ممثلى الوزارة، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة.

من جانبه قال النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، إن مصنعى سكر نجع حمادى و احد المصانع الخاصة يقومان بإلقاء مخلفاتهما الصناعية والصرف الصحى فى إحدى الترع مباشرة وذلك بعد قرار وزارة البيئة الخاص بعدم إلقائها فى نهر النيل.

وأوضح قنديل، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الطاقة والبيئة، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن هذه المخلفات تسببت فى موت بعض الماشية التى شربت من هذه المياه، مستنكرا عدم تشغيل محطات المعالجة الموجودة فى المصنعين، مرجعا الامر إلى غياب الرقابة، ومحذار من استمرار هذا الوضع مما سيشكل خطورة على المواطنين والزراعات بالمنطقة المحيطة بهذه الترعة.

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كما تقدم النائب سعد سعد بدير بطلب احاطة لوزير البييئة بشان قرارات الإزالة الصادرة للمبانى الموجودة بجزيرة الوراق، قائلا: المواطنون يقطنون بها منذ اكثر من 150 عاما ولديهم ما يثبت ملكيتهم لهذه المبانى.

وأضاف بدير، خلال كلمته باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن جزيرة الوراق بها جميع المرافق وبها حياة كاملة، وبعد قرار الإزالة بحجة ان الجزيرة ستصبح محمية طبيعية سينتج عنه تشريد أكثر من 90 ألف اسرة، إلى جانب طرح عدد من الأسئلة اهمها لماذا تم الاخذ بقرار مجلس الوزراء الآن باعتبار الجزيرة محمية طبيعية على الرغم من ان الحكومات السابقة أقرت انها قرية سكنية؟".

يذكر أن لجنة الطاقة والبيئة ناقشت فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الاحاطة فى حضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وأبرز هذه الطلبات واحد بشان احتجاز النائبة شرين فراج فى الغابة المتحجرة.

