رئيس الحديد والصلب لـ«البرلمان»: خسائر الشركة 600 مليون جنيه في العام الماضي

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كشف المهندس محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، أن حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال العام الماضي بلغت نحو 600 مليون جنيه، لافتا إلى أن حجم مرتبات وأجور العاملين بالشركة تبلغ 55 مليون جنيه شهريا.

وأكد في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن الشركة تحقق مبيعات تبلغ 300 ألف طن سنويا بما يعادل 1.8 مليار جنيه

وأشار إلى أن مصانع الشركة تعمل لمعدات وتكنولوجيا قديمة لم يتم تحديثها منذ 50 عام، مشيرا إلى أن تلك المعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وطالب باستثناء شركات ومصانع الحديد من أسعار الطاقة الجديدة، وتحديد سعر وحدة الطاقة بـ4 دولار فقط.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لم تطبق الخصخصة بشكل صحيح إلا فى بيع الشركات، قائلا "وفى فترة الثمانينات والتسعينات تركت الدولة شركات القطاع العام دون تأهيل أو تجديد، وبالأخص فى التسعينات لم يكن هناك نية لتطوير شركات قطاع الأعمال.

كما لفت إلى أنه تم الاستعانة بشركة إنجليزية لإعداد دراسة الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية للعروض المقبولة لمشروع تطوير وتأهيل شركة الحديد والصلب الأم بحلوان، لافتا إلى أن الشركة الأجنبية وافقت على دراسة الجدوى التى تم إعدادها من قبل وأكدت أن مشروع إعدة الهيكلة سيحقق نجاح.