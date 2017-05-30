«زراعة» البرلمان تؤجل اجتماعها لعدم حضور وزراء الري والزراعة والإدارة المحلية

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قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، تأجيل اجتماعها لعدم حضور وزراء الزراعة والري والإدارة المحلية.

وقال النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، إنه تم التواصل بين رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ووالوزراء المتغيبين وحدد معهم جلسة أخرى للحضور.

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وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين هشام الشعيني، ومجدي ملك، بشأن القواعد والضوابط التي يتم على أساسها تقنين أوضاع واضعي اليد في مختلف المحافظات وقواعد تثمين هذه الأراضي.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعي، بشأن تصرف هيئة التعمير والتنمية الزراعية في مساحة 10 آلاف فدان بأراضي منطقة بئر العبد رغم وجود كيانات قائمة على هذه المساحات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن تحديد جهة الولاية على أراضي طريقي وادي النطرون العلمين ومحور الضبعة حفاظًا على حقوق الدولة والمنتفعين بها.