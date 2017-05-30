«دينية البرلمان» وممثلي الأوقاف يرفضون مشروع قانون استثمار أموال الوقف لبناء مدارس

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اعترض أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وممثلي الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف على مشروع قانون باستثمار أموال الوقف الخيري في بناء مشروعات كالمدارس والمستشفيات.

وقال النائب أسامة أبو المجد، مقدم التعديلات على قانون هيئة الأوقاف بما يتيح الاستثمار في أموال الوقف الخيري، «إن المشروع يهدف لاستثمار أموال الوقف بما لا يخالف الشرع».

وجاء بالمذكرة الايضاحية بشأن تعديل قانون هيئة الأوقاف أنه يهدف إلى تحقيق الاستفادة من الوقف الخيري ليكون فعالا ومتطلبات المجتمع وهذا التعديل يساهم بدور فعال في تعليم الفقراء أو علاجهم أو تحقيق المنفعة العامة.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة أن كثير من المشروعات تتعطل لعدم وجود أراض، وهناك مشروعات مدارس ومستشفيات وتشترط الدولة توفير الأرض، وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باستثناء الأراضي الزراعية ذات النفع العام من البناء عليها.

وطلب النائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، معرفة الحكم الشرعي، مشيرا إلى أنه كان يعمل في الكويت ولم يرد عليه استبدال الوقف ولابد من معرفة الرأي الشرعي في الأزهر والاوقاف.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه لا يوجد مبرر للجوء إلى استبدال مال الوقف في ظل الظروف الاقتصادية وهذا يسيء لمصر خارجيا لأننا نلجأ لمال الفقير واليتيم، ورئيس الوزراء هو ناظر الوقف.

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وأشار إلى أن فلسفة القانون موجودة في الأوقاف ولا نمنعها، وعملنا ذلك في أكثر من مكان منها المطرية ونخفض 25% من القيمة ولذلك نرفض مشروع القانون.

ورد العبد قائلا: «إن القانون لا يقصد استبدال شرط الوقف ولكن استثمار الوقف بشكل أفضل».

وأوضح «أبو المجد» أن المبدأ موجود فعلا في وزارة الأوقاف ولكن هناك قرى لا تتمكن من شراء أو توفير قيمة الأرض وعندما تعالج المستشفى فقراء فهذا يعود بالنفع على صاحب الوقف وهذا استثمار في العلم والصحة بدلا من الحصول على 4 آلاف جنيه سنويا من الوقف وهذا ليس صراع ولكن نريد تعظيم الاستفادة من الوقف لكي يستفيد منها المجتمع.

وقال إبراهيم القصاص، مدير عام هيئة الأوقاف، أنه لا يوجد استثمار معنوي ولكن ماذا تجني بعد الاستثمار، وما الذي يعود من منفعة نظير العمل في هذا المجال ولا يجوز تحويل الموضوع لاستثمار معنوي ولابد من وجود عائد.

وقال أحد النواب إن كتب التراث ما تركت لنا شيئا ولابد أن نراعي ما ذكره أهل العلم والفقهاء، واتفقوا على أن كل شرط يصادر نصا شرعيا فأنه باطل والشيخ مصطفى الزرقا وضع شروطا صحيحة منها 4 قواعد وهي كل شرط قد يؤول للضرر بالوقف أو المستحقين له، ولفت إلى أن جواز استبدال الوقف يرتبط بهذه القواعد والمسألة فيها أقوال لأهل العلم.

وأكد أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجب البحث عن حل لهذه المشكلات، ولا يجوز ذلك باللجوء إلى تغيير شرط الوقف وابن تيمية تفرد وحده بتغيير شرط الوقف ولكن الجميع رفضوا تغيير شرط الوقف ونحن لا نري تغيير شروط الوقف.