تفاصيل حظر « السودان » دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية

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وافق رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح اليوم الثلاثاء على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.

وشهدت العلاقات المصرية السودانية توتراً ملحوظا خلال الشهور الماضية بسبب النزاع على مدينتى حلايب وشلاتين وفر ض قيود على منح تأشيرات السفر أدت إلى تأثر العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين .



وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإجازة "توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانىء والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر".



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وقررت السودان في مارس فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية مما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في سبتمبر لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية.



وطالب رئيس الوزراء السوداني بحصر السلع الأربع اللبن والسكر والشاي والزيت ذات المنشأ غير المصري ونوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار.



وشمل القرار أيضا وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من جمهورية مصر العربية وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها".