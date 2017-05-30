البرلمان يطالب بتخفيض حجم الدين العام الداخلي والخارجي للدولة

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طالب الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بضرورة العمل على تخفيض حجم الدين العام الداخلي والخارجي للدولة.

وشدد النائب خلال كلمته بالجلسة العامه للبرلمان أثناء مناقشة تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2016-2017، على ضرورة استبدال القروض ذات الفائدة الأعلى بقروض أخرى ذات فائدة أقل، والعمل على زيادة موارد الدولة.

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وناشد النائب الحكومة بضرورة العمل على تخفيض المصروفات، مشددًا على ضرورة وضع برامج اقتصادية جادة ومعالجة الخلل والحد من الاعتماد على القروض، خصوصاً فيما يتعلق بعمل الهيئات الاقتصادية.