أخبار عاجلة

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البرلمان يطالب بتخفيض حجم الدين العام الداخلي والخارجي للدولة

Google+ Print
البرلمان يطالب بتخفيض حجم الدين العام الداخلي والخارجي للدولة البرلمان يطالب بتخفيض حجم الدين العام الداخلي والخارجي للدولة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بضرورة العمل على تخفيض حجم الدين العام الداخلي والخارجي للدولة.

وشدد النائب خلال كلمته بالجلسة العامه للبرلمان أثناء مناقشة تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2016-2017، على ضرورة استبدال القروض ذات الفائدة الأعلى بقروض أخرى ذات فائدة أقل، والعمل على زيادة موارد الدولة.

شاهد أيضا

وناشد النائب بضرورة العمل على تخفيض المصروفات، مشددًا على ضرورة وضع برامج اقتصادية جادة ومعالجة الخلل والحد من الاعتماد على القروض، خصوصاً فيما يتعلق بعمل الهيئات الاقتصادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
يسار ألمانيا يطالبون الحكومة بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد ترامب

يسار ألمانيا يطالبون الحكومة بأن توافق أفعالها كلماتها الحادة ضد ترامب

خطة البرلمان تطالب الحكومة بالعمل على خفض الدين الداخلى والخارجي

خطة البرلمان تطالب الحكومة بالعمل على خفض الدين الداخلى والخارجي

الحكومة تغازل النقابات المستقلة بعد تهديدات منظمة العمل الدولية

الحكومة تغازل النقابات المستقلة بعد تهديدات منظمة العمل الدولية

«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة

«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة