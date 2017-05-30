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بالصور.. استرداد 120 ألف متر من أملاك الدولة بمنطقة أثرية في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. استرداد 120 ألف متر من أملاك الدولة بمنطقة أثرية في الإسكندرية

03:28 م الثلاثاء 30 مايو 2017

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الإسكندرية – محمد أحمد:

أعلن محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تمكن منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي من استرداد 120 ألف متر من الأراضي المتعدى عليها بمنطقة آثار أبو مينا التابعة لمدينة برج العرب غربي المحافظة.

وقال "متولي" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنهم خرجوا في حملة مكبرة من مركز ومدينة برج العرب، بالتنسيق مع مديرية أمن إسكندرية وقسم شرطة برج العرب لإزالة الأراضي المتعدى عليها، تنفيذًا لتوجيهات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالمتابعة مع غرفتي عمليات القطاع ومحافظة الإسكندرية.

وأشار متولي إلى أن إجمالي التعديات على أراضي الآثار بالإسكندرية بلغ 55 حالة جرى خلالها تنفيذ إزالة تعديات بشأن 21 منها، إضافة إلى 7 حالات تنفيذ جزئي، لافتًا إلى أن الحصر جاء بعد تنظيم 40 حملة إزالة بناء على تنسيق منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي للآثار الإسلامية.

وأضاف "متولي" في تصريح لـ"مصراوي" أن قرار إزالة التعديات جاء ضمن 27 قرارًا مستهدفًا تنفيذه خلال حملات بدأت الأسبوع الجاري بناء على التنسيق مع محافظة الإسكندرية والجهات المعنية وغرف عمليات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مبينًا أن قطاع آثار الإسكندرية أنشأ إدارة جديدة مهمتها الوحيدة متابعة التعديات على أراضي الآثار المملوكة للدولة، وحصر جميع التعديات على أراضي الآثار بإخطار جميع الجهات.

ولفت "متولي" إلى أنه رغم وجود نظام مُفعّل في وزارة الآثار بشأن حصر حالات التعدي، والعمل فور حدوثها على استخراج قرارات إزالة من خلال تشكيل لجان متخصصة في هذا الشأن، إلا أن الفترة السابقة لم يكن يتم تطبيق قرارات الإزالة بشكل جيد وكان هناك بعض الخلل في التنفيذ، حيث كان يتم الاكتفاء بإخطار الأجهزة التنفيذية مرة واحدة دون متابعة كيفية التنفيذ وترك الأمر برمته للأجهزة المعنية.

 

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