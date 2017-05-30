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الثقافة: تنظم معرضين للكتاب بالقاهرة في رمضان

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مصراوي Masrawy

الثقافة: تنظم معرضين للكتاب بالقاهرة في رمضان

03:08 م الثلاثاء 30 مايو 2017

الثقافة: تنظم معرضين للكتاب بالقاهرة في رمضان

وزارة الثقافة

القاهرة- أ ش أ:

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة معرضين للكتاب، بمحافظة القاهرة، خلال شهر رمضان المبارك، أحدهما بشارع المعز، اعتبارا من غد الاربعاء، ولمدة عشرة ايام حتى 9يونيو المقبل (5-14 رمضان)

ويشارك في هذا المعرض 38 ناشرا، ويضم أحدث إصدارات الهيئة في مختلف السلاسل والنشر العام وكتب الأطفال التخفيضات هائلة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة، ويفتح المعرض من التاسعة مساء حتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

من جهة أخرى، تنظم الهيئة معرض الكتاب الرمضانى بفيصل فى دورته السادسة خلال الفترة من 4 حتى 13 يونيو المقبل (الموافق 9 إلى 18 رمضان) بمشاركة 48 ناشرا.

ويضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصدارات الهيئة فى مختلف المجالات وسلاسل النشر منها وكذلك إصدارات مكتبة الأسرة بمختلف سلاسلها ، مع تخفيضات وخصومات كبيرة وجناح للكتب تباع بسعر جنيه واحد للكتاب.

كما يقام نشاط ثقافى وفنى متنوع يوميا يتضمن لقاءات فنية ورياضية وأمسيات شعرية ، وحفلات إنشاد دينى يشارك فيها مجموعة كبيرة من الكتاب والشعراء والفنانين.

بالإضافة إلى ورش الأطفال وفقرات الأراجوز والساحر والعرائس المتحركة. ويفتح المعرض أبوابه على فترتين الفترة الأولى من الحادية عشر صباحا حتى الرابعة عصرا ، والفترة الثانية من التاسعة مساء حتى الواحدة صباحا.

إلى ذلك، أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية من كتاب "ذكريات" لسيدة المسرح العربى سميحة أيوب. وتقول الفنانة سميحة أيوب: إننى منذ عشرة أعوام وأنا أقول لنفسى: "من بعد إلحاح الآخرين كتابا وشعراء وصحفين وفنانين على أن أكتب مذكراتى فى المسرح والحياة، ولكنى أحب أن أسميها ذكرياتى لأننى لا أؤرخ باليوم والساعة ولكنها ذكريات، ربما هناك فى الذاكرة تواريخ أستطيع أن أدونها والباقى فى الأعماق، ولو أن الذاكرة يمكن أن تسقط أحداثا وأعتقد أن الذاكرة يمكن أن تسقط أشخاصا أيضا، فأنا بصدد أن أحكى عن ذكريات ولابد من ذكر أشخاص كانوا معنا فأصبح عندهم هدنة مع النفس".

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