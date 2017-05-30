"الهجرة" و"مصر الخير" يُكرمان 66 شابًا في مجال التدريب والتأهيل
"الهجرة" و"مصر الخير" يُكرمان 66 شابًا في مجال التدريب والتأهيل
03:10 م الثلاثاء 30 مايو 2017
كتبت - نورا ممدوح:
شهد حفل تخرج دفعة جديدة في مجال تدريب وتأهيل الشباب، الذي نظتمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع مصر الخير ووزارة التخطيط ممثلة في معهد التدريب، تكريم 66 شابًا ممن تلقوا التدريب بمحافظة الغربية ضمن دفعة جديدة في مجال تدريب وتأهيل الشباب، ضمت 200 شاب من المحافظة.
وسلمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشباب شهادات التقدير وشنط تضم عدد وأدوات السباكة وغيرها ضمن مجالات التدريب التي خضع لها الشباب وتمثلت في دورات السباكة والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية وصيانة الأجهزة المنزلية وكهرباء سيلسيون.
واستمعت الوزيرة عقب التكريم، إلى نماذج من الشباب المتدربين حول مجالات التدريب ومدى الخبرات التي استفادوها من التدريب.
وروى عبد الحميد عبد الرحمن، من محافظة الغربية للوزيرة، تجربته مع الهجرة غير الشرعية، حيث أوضح أنه حاول السفر بطريقة غير شرعية إلى أن وصل للحدود وظل عالقًا لأكثر من ١٠ أيام واصفًا الرحلة بالتجربة الصعبة.
وأضاف عبد الرحمن، أنه حينما علم بوجود تدريب قرر المشاركة، قائلًا "استفدت كتير وعمري ما هفكر أسافر ولو سافرت هتكون بطريقة شرعية وهيكون معايا خبرة".
وقال أسامة حجازي، أحد المدربين، أنه تلقى التدريب في مجال التبريد والتكييف، وأنه ينوى فتح مركز صيانة في بلدته وتشغيل الشباب معه ليكون بذلك استطاع الحصول علي مهنة خاصة به بدلًا من انتظار وظائف الحكومة.
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