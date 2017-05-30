خطة البرلمان تطالب الحكومة بالعمل على خفض الدين الداخلى والخارجي
خطة البرلمان تطالب الحكومة بالعمل على خفض الدين الداخلى والخارجي
02:51 م الثلاثاء 30 مايو 2017
الدكتور حسين عيسي
كتب- أحمد علي:
طالب الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الثلاثاء، الحكومة بضرورة العمل على تخفيض حجم الدين العام الداخلي والخارجي للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي يستعرض خلالها تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2015/2016.
وشدد النائب على ضرورة استبدال القروض ذات الفائدة الأعلى بقروض أخرى ذات فائدة أقل، والعمل على زيادة موارد الدولة.
وناشد النائب إلى ضرورة العمل على تخفيض المصروفات، مشددا على ضرورة وضع برامج اقتصادية جادة ومعالجة الخلل والحد من الاعتماد على القروض، خصوصا فيما يتعلق بعمل الهيئات الاقتصادية.
وشدد النائب على أهمية أن يكون هناك اتجاه لتعظيم الاستفادة من أموال الصناديق الخاصة وضمها إلى الموازنة العامة للدولة
وأضاف أن اللجنة ستظل فى حالة إنعقاد دائم لمتابعة قيام الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان حول الحسابات الختامية للموازنة.
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